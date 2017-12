A downsizing trend magával hozta az egyre jobb üzemanyagok után kiáltó motorokat, hisz a kiélezett egységek teljesítményét már csak ez képes növelni vagy épp étvágyukat csökkenteni.

Ám egy tanulmány, melyet az AAA (American Automobile Association – Amerikai Automobil Szövetség) készített, bebizonyítja, hogy csak ritkán éri meg az esetenként 10%-kal drágább folyékony aranyt tölteni.

Először is, a tengerentúlon a normál (87-es oktánszámú) és a prémium (91-es) üzemanyag árkülönbsége 10-ről 25%-ra nőtt 2009-ről 2017-re, azaz egy 20 gallonos (75 literes) tankmegtöltésekor 10 dolláros (2660 forintos) különbözet jelentkezik.

Ehhez képest a vizsgált tucatnyi járműnél átlagosan 2,7%-os fogyasztáscsökkenés jelentkezett (bár fura módon az Audi A3-as éppen 1%-kal többet evett a jobb benzinnel, míg a Cadillac Escalade 7,1%-kal kevesebbet), miközben a teljesítmény csupán 1,4%-kal nőtt (a Jeep Renegade veszített erejéből, míg a legtöbbet a Ford Mustang, szám szerint 3,2%-ot erősödött).

Igaz, ami igaz, a legutolsó hasonló mérésekkor szinte semmilyen különbség nem jelentkezett a különböző minőségű üzemanyagok vizsgálata alatt, így ez is kisebb fejlődésnek tudható be – amiben inkább a már említett, kihegyezett kistérfogatú aggregátok játszanak főszerepet. Az is sikerült megállapítani, hogy amely autók gyárilag megelégszenek az alap oktánszámmal, azokba felesleges jobb üzemanyagot tölteni, míg azon járművek, melyeknél ajánlott, de nem kötelező a jobb nafta alkalmazása, esetenként jobban működtek utóbbival – ám ettől függetlenül nem térül meg használata.