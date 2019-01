Tavasszal érkezik a Ford Transit Custom modellre épülő, és a Westfalia által kifejlesztett Nugget lakóautó legújabb változata, mely Európa nagyobb piacain közvetlenül a Ford márkakereskedésekben is elérhető lesz. A Nugget lakóautóban akár négyen is alhatnak, a hosszabb tengelytávú Nugget Plus modellben pedig beépített WC és kézmosó is van.